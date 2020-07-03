مصر.. الأمن يكشف تفاصيل جديدة في قضية الفتاة المتهمة بنشر صورها عارية على "تيك توك"

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في مصر بمحافظة القليوبية عن تفاصيل جديدة في واقعة ضبط منار سامي الفتاة المتهمة بنشر صورها عارية على موقع "تيك توك".

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وأشار الأمن المصري إلى أن تم ضبط أحد الأشخاص معها ويدعى "زيكا" وبحوزتهما أقراص مخدرة، موضحا أن المتهمة مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في قضية "تبديد"، وأنها خلال الآونة الأخيرة قامت بالتنقل بين محل إقامتها وبعض الشقق المفروشة ببعض المناطق المختلفة خشية ضبطها عقب بث العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها وتداولها وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الأمن أن هذه الفيديوهات تمثل اعتداء على القيم والمبادئ لما تحمله من تحريض على الفسق، وإذاعة تلك المقاطع مقابل حصولها على استفادة مالية.

كما تمكن رجال المباحث في مصر من رصد عدد من مقاطع الفيديو المباشر عبر أحد تطبيقات المكالمات بتقنية الفيديو ذات محتوى مناف للآداب متبادلة مع أحد الأشخاص.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب في مصر، قد قامت بضبط فتاتين واحدة تدعى منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، حيث تم ضبطها داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بعرض فيديوهات على موقع "تيك توك" تحتوي على مواد إباحية.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية