الجزائر.. تفاصيل 48 شهرا من المفاوضات لاستعادة "جماجم شهداء المقاومة"

كشفت وزارة المجاهدين الجزائرية، عن تفاصيل المفاوضات والمراحل التي مرت بها عملية استعادة "جماجم شهداء المقاومات الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي" والتي دامت 48 شهرا منذ 2016.

وفي وثيقة نشرها الموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري جاء فيها "أنه منذ 2016 تم تبادل مراسلات مختلفة وعقد اجتماعات تنسيقية عديدة بين القطاعات المعنية متمثلة في الوزارة الأولي، وزارة الشؤون الخارجية وزارة المجاهدين، للإدراج القضية ضمن المباحثات الجزائرية الفرنسية وايجاد السبل المناسبة لاسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية المتواجدة بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس".

وكشفت وزارة المجاهدين أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وخلال زيارته إلى الجزائر في ديسمبر 2017، أبدى استعداده لتسليم "جماجم شهداء المقاومة الشعبية" المتواجدة بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس، وهو ما تم في التاسع ديسمبر 2017، بعد ورود مراسلة من (دولة الوزير الأول)، تتضمن تكليف وزارة المجاهدين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لإعداد الطلب الرسمي لاسترجاع "جماجم شهداء المقاومة الشعبية" المتواجدة بالمتحف.

المصدر:الشروق أون لاين