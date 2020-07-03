الكشف عن محتوى فيديو تسبب في إغلاق مسجد الإمام الحسين بمصر

أكدت صحيفة "الوطن" المصرية أن السبب الرئيسي لغلق مسجد الإمام الحسين في مصر، هو كسر المصلين الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة إن المصلين كسروا الشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف لفتح المساجد، والتي كان من بينها التباعد وأداء الصلوات الخمس فقط، حيث انتشر مقطع فيديو بثه بشكل مباشر أحد المصلين على "فيسبوك" ليتدافع المواطنين للخروج من مسجد الإمام الحسين، بجانب وقوفهم بالقرب من جدار المقام الشريف للحسين، يمسحون الجدار بأيديهم ويقبلونه.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني وغرفة العمليات بالوزارة، إن الفيديو المتداول كشف عن عدم التزام الأئمة بواجباتهم، وتقصيرهم في تنفيذ القرارات التي حددتها الوزارة، وأن الوزارة قررت إحالة جميع العاملين بالمسجد للتحقيق لعدم منعهم ما جاء في الفيديو من ممارسات قد تؤدي لنقل وانتشار الفيروس، حيث أن التقبيل الذي ورد في الفيديو المتداول يمكنه نقل الرزاز للحائط وبالتالي نقل الفيروس لكل من يلمس الجدار، وهذا أمر غير مقبول.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد قررت غلق مسجد الإمام الحسين حتى إشعار آخر، وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق.

المصدر: الوطن