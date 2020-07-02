الأوقاف المصرية تكشف أسباب غلق مسجد الحسين بعد أيام من إعادة فتحه

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، إن سبب قرار غلق مسجد الحسين اليوم، جاء بعد لقطات فيديو تظهر تدافع رواد المسجد لدخول مقام الحسين.

وكانت وزارة الأوقاف حذرت في بيان اليوم الخميس، من أن التجاوز في الإجراءات والضوابط الاحترازية بالمساجد سيكون سببا في غلقها، حيث ستكون الوزارة مضطرة رغما عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

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وبعد ساعات من البيان، أعلنت الأوقاف غلق مسجد الحسين حتى إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT