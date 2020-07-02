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أمير قطر يستقبل أردوغان لبحث ملفات بينها الطاقة والدفاع (فيديو)

أخبار العالم العربي

أمير قطر يستقبل أردوغان لبحث ملفات بينها الطاقة والدفاع (فيديو)
AFP ADEM ALTAN
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الريئس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة، بأول زيارة خارجية للأخير منذ بدء تفشي كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لاسيما ما يتعلق "بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".

وأكد الزعيمان عزمهما على دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تعاونا وتكاملا في جميع المجالات.

كما ناقش الزعيمان أبرز تطورات الأوضاع في كل من فلسطين وليبيا وسوريا واليمن.

المصدر: وكالات

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