أمير قطر يستقبل أردوغان لبحث ملفات بينها الطاقة والدفاع (فيديو)

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الريئس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة، بأول زيارة خارجية للأخير منذ بدء تفشي كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لاسيما ما يتعلق "بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".

وأكد الزعيمان عزمهما على دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تعاونا وتكاملا في جميع المجالات.

كما ناقش الزعيمان أبرز تطورات الأوضاع في كل من فلسطين وليبيا وسوريا واليمن.

بمناسبة زيارة الأخ الرئيس أردوغان نشير بارتياح إلى عمق علاقات الشعبين القطري والتركي، ونستذكر الجوار الجغرافي والإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، والذي أسس لتعاون بنّاء في تنمية منطقتنا واستقرارها، وإسهام متكامل في تقدم الإنسانية جمعاء. pic.twitter.com/VFC4mJBt44 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 2, 2020

المصدر: وكالات