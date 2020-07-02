وزير الري السوداني يعلن موعد استئناف مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أن فريق التفاوض السوداني يواصل استعداداته لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي خلال الأيام القليلة القادمة.

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وأضاف عباس في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس، أن الإجراءات الأخيرة للتفاوض قيد الإعداد وأن الاتحاد الإفريقي يعمل على إعداد قائمة المراقبين الأفارقة إضافة إلى المراقبين الثلاثة الذين يعملون أصلا مع فرق التفاوض وهم من جنوب إفريقيا والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.

وأكد أن الوفد السوداني الذي يضم ممثلين من الوزارات السيادية إضافة لخبراء المياه والخزانات، على أتم الاستعداد لاستئناف التفاوض للتوافق على النقاط المحددة العالقة استنادا على المبادرات العديدة التي قدمها السودان خلال جولات التفاوض السابقة.

وكانت السودان ومصر وإثيوبيا، قد وافقت على مبادرة لاستئناف عملية التفاوض تقدم بها رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ووافقت إثيوبيا بموجبها على تأخير البدء في الملء الأول لسد النهضة.

المصدر: سونا