لماذا أثار نجل السيسي الضابط في المخابرات المصرية جدلا واسعا.. وما علاقة روسيا بالأمر؟

أثار التقرير الذي نشره موقع "القاهرة 24" المصري أمس الأربعاء، عن محمود السيسي نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدلا كبيرا.

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وكشف موقع "القاهرة 24" عن نقل محمود السيسي للعمل في روسيا مسؤولا للتنسيق الأمني بين موسكو والقاهرة.

وجاءت بداية الشائعات حول نفي نجل الرئيس المصري إلى روسيا من خلال بعض القنوات والمواقع المعادية لمصر، حيث قالت في شهر نوفمبر من العام الماضي، أنه تم إبعاد محمود السيسي إلى روسيا.

ونفى الموقع في تقريره هذه الشائعات، مؤكدا أنها من ضمن الشائعات التي رتبت لها جماعة الإخوان المسلمين في خريف 2019، حيث بدا أن لمحمود السيسي نصيب الأسد من الغضب الموجه ضد والده.

المصدر: RT