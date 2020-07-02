مصر تفرج عن مواطن كندي موقوف لديها منذ 2019

أعلنت أسرة المهندس الكندي ياسر الباز الذي ألقي القبض عليه بمطار القاهرة في فبراير 2019، أنه تم الإفراج عنه وعاد لكندا لكنه يحتاج إلى علاج طبي.

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وقالت ابنته أمل الباز: "يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية أفرجت عن ياسر الباز وأنه وصل صباح اليوم إلى مطار تورونتو بيرسون الدولي".

وأضافت: "صحته تدهورت وأولويتنا القصوى هي توفير الرعاية الطبية اللازمة له".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال في فبراير إنه أثار قضية الباز أثناء لقائه في أديس أبابا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت أسرة الباز العام الماضي أن جواز سفره تمت مصادرته عندما كان يهم بركوب طائرة متوجهة إلى كندا وأبلغه مسؤول مصري أنه مطلوب في تحقيق إلى أن تم الإعلان عن الإفراج عنه اليوم الجمعة.

المصدر: رويترز