ألمانيا تمنع المغاربة والجزائريين من دخول أراضيها بسبب كورونا

أعلنت ألمانيا استثناء المغرب والجزائر من الدول التي يمكن لمواطنيها دخول أراضيها، مخالفة بذلك توصية أوروبية صنفتهما بين 14 دولة يمكن لمواطنيها التنقل بحرية في فضائه.

واستثنت ألمانيا إضافة إلى المغرب والجزائر، كلا من صربيا ورواندا، فيما أقرت أنها ستعامل الصين بالمثل، معتمدة في قراراها على تصنيف معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية لهذه الدول كمناطق خطر بسبب جائحة كورونا.

وقرر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي، إعادة فتح حدوده اعتبارا من أمس الأربعاء أمام المسافرين القادمين من "الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروغواي".

وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست زي هوف، أن "القائمة ستتم مراجعتها كل أسبوعين".

واستثنيت من اللائحة الأوروبية، الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء.

المصدر: "هسبريس"