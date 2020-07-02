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الكويت.. حصيلة إصابات كورونا تقترب من 48 ألفا

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الكويت.. حصيلة إصابات كورونا تقترب من 48 ألفا
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس عن تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا عن 745 أمس، وحالة وفاة واحدة مقابل 4 أمس، إضافة إلى 675 حالة شفاء جديدة، خلال آخر 24 ساعة.

وبذلك بلغت حصيلة الحالات المصابة في البلاد 47859، منها 351 حالة وفاة. وتعافى من المرض 36390 شخصا، فيما يبقى 142 مريضا قيد العناية المركزة.

وذكرت الوزارة أن بين المصابين الجدد 549 مواطنا كويتيا.

وأجرت السلطات الصحية 4312 فحصا للكشف عن كورونا خلال يوم، ليبلغ إجمالي الفحوص التي تم تنفيذها منذ تفشي الوباء، أكثر من 395 ألفا.

المصدر: RT

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