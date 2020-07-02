الكويت.. حصيلة إصابات كورونا تقترب من 48 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس عن تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا عن 745 أمس، وحالة وفاة واحدة مقابل 4 أمس، إضافة إلى 675 حالة شفاء جديدة، خلال آخر 24 ساعة.

وبذلك بلغت حصيلة الحالات المصابة في البلاد 47859، منها 351 حالة وفاة. وتعافى من المرض 36390 شخصا، فيما يبقى 142 مريضا قيد العناية المركزة.

وذكرت الوزارة أن بين المصابين الجدد 549 مواطنا كويتيا.

وأجرت السلطات الصحية 4312 فحصا للكشف عن كورونا خلال يوم، ليبلغ إجمالي الفحوص التي تم تنفيذها منذ تفشي الوباء، أكثر من 395 ألفا.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 919 حالة جديدة، وتسجيل 675 حالة شفاء، و 1 حالة وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 47,859 حالة pic.twitter.com/gOnXEJiori — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) July 2, 2020

المصدر: RT