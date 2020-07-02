وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم!

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إبراهيم البدوي، إن الحكومة "سمعت أصوات الثوار في مليونية 30 يونيو بوضوح ولن تخذلهم أبدا".

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وأضاف البدوي في تغريدة على "تويتر":‏ "الرحمة والمغفرة لشهداء ثورتنا المجيدة ونقول ‏لجميع الذين خرجوا وثابروا وملأوا الساحات والطرق في يوم 30 يونيو الأغر في كافة أنحاء الوطن الحبيب وبالرغم من الظروف الصحية الحرجة لدينا لكم رسالة واحدة: سمعناكم بوضوح وبإذن الله سوف لن نخذلكم".

الرحمة والمغفرة لشهداء ثورتنا المجيدة.



لجميع الذين خرجوا وثابروا وملأوا الساحات والطرق فى هذا اليوم الأغر في كافة أنحاء الوطن الحبيب وبالرغم من الظروف الصحية الحرجة لدينا لكم رسالة واحدة : سمعناكم بوضوح وباذن الله سوف لن نخذلكم! #ماشين_قدام#مليونية30يونيوhttps://t.co/TigPfvx9xR — Dr. Ibrahim Elbadawi (@MinElbadawi) June 30, 2020

وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وقوفه واستماعه لمطالب ثوار الثورة مترحما على "شهداء الثورة المجيدة".

المصدر: صحف سودانية