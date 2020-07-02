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وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم!

أخبار العالم العربي

وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم!
alrakoba
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قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إبراهيم البدوي، إن الحكومة "سمعت أصوات الثوار في مليونية 30 يونيو بوضوح ولن تخذلهم أبدا".

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وأضاف البدوي  في تغريدة على "تويتر":‏ "الرحمة والمغفرة لشهداء ثورتنا المجيدة ونقول ‏لجميع الذين خرجوا وثابروا وملأوا الساحات والطرق في يوم 30 يونيو الأغر في كافة أنحاء الوطن الحبيب وبالرغم من الظروف الصحية الحرجة لدينا لكم رسالة واحدة: سمعناكم بوضوح وبإذن الله سوف لن نخذلكم".

وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وقوفه واستماعه لمطالب ثوار الثورة مترحما على "شهداء الثورة المجيدة".

المصدر: صحف سودانية

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