 
مباشر

كورونا يدخل برلمان موريتانيا ويصيب نوابا وموظفين

أخبار العالم العربي

كورونا يدخل برلمان موريتانيا ويصيب نوابا وموظفين
الجمعية الوطنية الموريتانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o80y

كشفت الفحوصات التي أجريت أمس الأربعاء في البرلمان الموريتاني للنواب والموظفين عن إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا المستجد. 

إقرأ المزيد
موريتانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ تفشي الفيروس فيها
موريتانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ تفشي الفيروس فيها

وحسب مصادر محلية، فقد خضع للفحص 70 شخصا، فيما تأكدت إصابة نائبين بالفيروس بالإضافة إلى ثمانية موظفين في البرلمان.

وحسب المصادر، فإن رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه كان أول الخاضعين للفحص، ليتبعه في ذلك النواب والعمال الراغبون في ذلك.

وسبق أن اتخذ البرلمان إجراءات احترازية منذ بداية دخول الوباء إلى موريتانيا، من أبرزها تقليص عدد الحاضرين للجلسات المفتوحة.

المصدر: "صحراء ميديا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا