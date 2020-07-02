الجبير: تقرير الأمم المتحدة أبرز "الصورة المظلمة للنظام الإيراني"

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير إن تقرير الأمم المتحدة الذي أكد تورط إيران في الهجوم على منشآت المملكة النفطية يبرز "الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979".

وكتب الجبير في تغريدات نشرها على موقعه في "تويتر"، أن "العالم يرى اليوم ويسمع ويلمس السلوك العدواني للنظام الإيراني".

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وأكد أن "على النظام الإيراني أن يتوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حال من الأحوال، وأن يمنعه من تطوير برامجه العدائية الباليستية والنووية".

تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد تورط إيران في الهجوم على منشآتنا النفطية يبرز الصورة المظلمة المعروفة منذ 1979 عن النظام الإيراني، والعالم اليوم يرى ويسمع ويلمس السلوك العدواني المتنامي لهذا النظام. — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) July 1, 2020

على النظام الإيراني التوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حال من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية البالستية والنووية. — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) July 1, 2020

ورحبت السعودية بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن حول القرار 2231 الذي نص على استخدام أسلحة "من أصل إيراني" في عدة هجمات ضد السعودية العام الماضي.

ودعا سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي المجتمع الدولي إلى الضغط على طهران "لتلتزم بالقوانين الدولية، وأن تكف عن دعمها للإرهاب، وأن توقف قتل الأبرياء".

وأشار السفير إلى أن "إيران هي قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار في المنطقة، بينما تسعى الأمم المتحدة وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة"، منوها بأن إيران تنتهك بشكل صارخ القوانين واللوائح الدولية وتواصل إضافة تهديد كبير لإمدادات النفط.

المصدر: وكالات