طبيب سوري يطلق مبادرة لتوفير الدواء للمحتاجين عبر الإنترنت

أطلق طبيب سوري شاب في العاصمة دمشق، مبادرة تسمح بحصول جميع المرضى على الدواء عندما يكونون بحاجة إليه.

وأنشأ الطبيب السوري محمد علي أحمد، وهو لا يزال في الثلاثينيات من العمر، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليتسنى للناس من خلالها وضع المنشورات عن الأدوية التي يحتاجون إليها، أو نشر المعلومات عن أدوية زائدة لم يعودوا بحاجة لها.

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ويقوم أحمد، بمساعدة متطوعين معه بإعادة توزيع الدواء وتوصيله للمحتاجين.

وقال الطبيب المتخصص في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية إن "الدواء حق الجميع.. حق لمن يملك ثمنه ولا يقدر أن يأمنه أو يحصل عليه وحق لمن لا يملك ثمنه".

وتمكن أحمد على مدى 3 أسابيع من توزيع أدوية على عشرات العائلات المحتاجة في دمشق وضواحيها.

وعلاوة على تبرعات الأفراد، دخلت شركات وجمعيات خيرية على الخط وأسهمت بنصيبها من المساعدة.

ومع ذلك، يقول الطبيب الشاب إن الوفاء باحتياجات الجميع يمثل تحديا للراغب في القيام بالمهمة وتقديم الخدمة.

وصرح الطبيب الشاب بأن "الفترة الصعبة التي يمرون بها هي من تداعيات الحصار الكبير الذي يستهدف الشعب السوري من تسع سنوات حتى الآن ويشتد أكثر"، مضيفا أن الحصار استهدفهم في رغيف الخبز سابقا، وحاليا يستهدف الدواء.

وأوضح أن الحصار مؤثر بشكل كبير على وضع الدواء وأن هذا الشيء بحاجة لمبادرات وبحاجة لوقوف المجتمع الأهلي كرديف إلى جانب الجهات الحكومية.

المصدر: RT + رويترز