الإمارات: سفر المواطنين للترفيه أو السياحة غير مسموح به

قالت السلطات الإماراتية، يوم الأربعاء، إنه لا يسمح للمواطنين في الوقت الراهن بالسفر للخارج لأغراض السياحة أو الترفيه.

وقال سيف الظاهري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن "السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحا في الفترة الحالية، حيث سيكون محددا لدواعي معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى".

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وأضاف: "الفئات والحالات المسموح لها بالسفر هي للدراسة وتلقي العلاج الطبي أو مهمة البعثة الدبلوماسية أو المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص".

وأشار إلى أن هذه "اشتراطات" استرشادية على المستوى الوطني، وستعلن السلطات المحلية إجراءات أخرى.

وأفادت الإمارات قبل أسبوعين بأنها ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج بدءا من 23 يونيو وفق شروط ستحددها.

وأكدت إمارة دبي أنها ستسمح باستقبال الأجانب بدءا من السابع من يوليو، لكن الإمارات الستة الأخرى بالدولة لم تعلن عن إجراءات مماثلة.

وأوقفت الإمارات كافة رحلات نقل الركاب في مارس وحظرت دخول الأجانب باستثناء الذين يحملون إقامات سارية، لكن بعد حصولهم على إذن الحكومة قبل العودة.

جدير بالذكر أن الإمارات سجلت 49069 إصابة بفيروس كورونا المستجد و316 حالة وفاة.

المصدر: رويترز