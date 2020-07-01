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غوتيرش يعرب عن "صدمته وانزعاجه" من اكتشاف المقابر الجماعية في ليبيا

أخبار العالم العربي

غوتيرش يعرب عن
Reuters
الأمين العام للأمم المتحدة
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تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا.

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وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة خلال حديثه عن انزعاجه وصدمته الشديدة جراء اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، إضافة إلى زرع الألغام في مناطق سكنية بضواحي طرابلس والتي كانت تخضع لسيطرة المليشيات المعتدية.

ودعا الأمين العام لإجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف الجناة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، معربا عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا.

المصدر: RT + وكالات

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