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السلطات الفلسطينية تغلق جميع محافظات الضفة الغربية لمدة 5 أيام بسبب كورونا

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السلطات الفلسطينية تغلق جميع محافظات الضفة الغربية لمدة 5 أيام بسبب كورونا
AFP HAZEM BADER
فريق طبي فلسطيني ينقل جثة أحد ضحايا فيروس كورونا
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أعلنت الحكومة الفلسطينية قرار إغلاق كل محافظات الضفة الغربية ابتداء من صباح يوم الجمعة ولمدة خمسة أيام، يشمل جميع المرافق الاقتصادية باستثناء الصيدليات والمخابز.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن إغلاق المحافظات يشمل المدن والبلدات والقرى والمخيمات، مضيفا أن الحركة والتنقل في هذه المحافظات ممنوعان خلال الفترة المذكورة.

ولفت إلى أن "الحكومة تدعو المواطنين إلى التقيد الصارم والالتزام بالإجراءات الوقائية"، مضيفا أن السلطات "ترى أن طول وقصر مدة الإغلاق مرهون بوعي الناس".

وكان محافظ الخليل، جبرين البكري، قرر إغلاق المدينة وقراها ومخيماتها إغلاقا تاما، ومنع الحركة بشكل كامل لمدة 5 أيام، ابتداء من مساء اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في أولى ساعات صباح اليوم، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل.

وأصيب 67 شخصا جديدا بفيروس كورونا في الضفة الغربية، حتى مساء الثلاثاء، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بداية صباح الثلاثاء لغاية المساء إلى 322 إصابة.

المصدر: RT

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