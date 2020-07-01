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وزير الخارجية المصري: مصر تقدمت لمجلس الأمن بمشروع قرار حول "سد النهضة"

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وزير الخارجية المصري: مصر تقدمت لمجلس الأمن بمشروع قرار حول
Reuters
وزير الخارجية المصري
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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن بلاده أحرزت تقدما وتطورا كبيرا في أزمة "سد النهضة" بعد عقد جلسة مجلس الأمن حول هذا الشأن.

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أهم ما دار في جلسة مجلس الأمن بخصوص "سد النهضة"

وأشار الوزير المصري خلال اجتماع الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن عقد جلسة مجلس الأمن لمناقشة طلب مصر بفتح النقاش حول هذا الموضوع يعد تطورا مهما في مسار الملف، مؤكدا أن مصر تقدمت لمجلس الأمن بمشروع قرار حول السد.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أنه إذا وقع مكروه لـ"سد النهضة" الضخم فإن الشعب السوداني سيتعرض لمخاطر وجودية في غضون أيام قليلة، كما سيعرض مصر أيضا لمخاطر جمة.

واستحضر سامح شكري خلال كلمة في اجتماع مجلس الأمن بشأن "سد النهضة"، ما حدث عام 2010 مع "سد جيبي 2 على نهر" "أومو" في إثيوبيا والذي انهار جزء منه بعد أيام من افتتاحه، والآثار التي ترتبت على ذلك.

المصدر: اليوم السابع

 

 

 

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