مؤسسة النفط الليبية: لا صحة لشائعات حول تقسيم إيرادات النفط على الأقاليم

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن إطار المفاوضات الحالي ينحصر في استئناف الإنتاج ولا صحة لشائعات حول تقسيم الإيرادات بين الأقاليم.

وصرحت المؤسسة، أن حالة القوة القاهرة على صادرات النفط مستمرة انتظارا لرفع "الحصار على الموانئ من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية"، وذلك بعد ستة أشهر من الإغلاق من جانب قوات من شرق البلاد في إطار الحرب الأهلية.

لكنها قالت في بيان إنها أصدرت تعليمات للشركات المشغلة باستدعاء الموظفين لمواقع العمل والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة، وإن هناك ناقلة نفط حاليا تبحر باتجاه ميناء السدر للبدء بتحميل الخام.

المصدر: رويترز