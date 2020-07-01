أردوغان: سنفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على وحدة الأراضي السورية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال قمة افتراضية ثلاثية مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني أن أنقرة ستفعل كل ما في وسعها للحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأضاف أردوغان: "أرغب في أن يعم الأمن والنظام في سوريا، بأسرع وقت، وسنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وللتوصل لحل طويل الأمد للصراع فيها".

بدروه أكد الرئيس الروسي موقف موسكو الرافض للعقوبات الغربية ضد سوريا، مشيرا إلى أن هذه العقوبات غير شرعية وهدفها الضغط على الشعب.

وفي نفس السياق قال الرئيس الإيراني إن بلاده ستواصل ستواصل دعمها للحكومة والشعب في سوريا بقوة أكبر، مضيفا أن "قانون قيصر هو عقوبات أحادية الجانب وغير إنسانية وهي استمرار للجهود الأمريكية، التي تهدف لتحقيق أهداف سياسية غير مشورعة في سورية".

المصدر: وكالات