وزير الداخلية اللبناني "قتلت اثنين" ومكتبه يوضح

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات البناني، محمد فهمي، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عقب تصريحات للوزير في مقابلة تلفزيونية عُرضت مؤخرا.

وأوضح المكتب الإعلامي أنه "منعا للاستغلال وسوء التفسير، وتوضيحا لما يتم التداول به على وسائل التواصل الاجتماعي، يهم توضيح التالي: إن ما ورد في سياق حديث الوزير في إحدى المقابلات التلفزيونية من عبارة "قتلت اثنين" كان قد سبقها اعتذار عن ذكر الحادثة، وهذا ما يدل على العفوية والصدق في الكلام، وإن القصد لم يكن فعل القتل بحد ذاته، لأن ما حصل كان نتيجة تعرض حاجز الجيش اللبناني الذي كان بأمرته في حينه لهجوم من قبل مسلحين نجم عنه سقوط ضحايا، وإن ردة فعل عناصر الجيش كانت في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس والدفاع عن الشرعية وعن هيبة الدولة ومعنويات الجيش".

وكان وزير الداخلية اللبناني قد أثار موجة من ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عند قوله في مقابلة تلفزيونية مصورة إنه قتل شخصين خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية.

وخلال اللقاء التلفزيوني قال الوزير: "في عام 1981 وقع بيني وبين حزب فاعل وقوي قوي قوي، إشكال، أعتذر من الأهل، من الجميع، من المشاهدين، قتلت اثنين، الأمر الذي تسبب بوقوع اشتباك قوي حينها مع هذا الحزب".

اعترف وزير الداخلية #محمد_فهمي على الهواء مباشرةً ودون أي خوف من القضاء اللبناني إنه قاتل شخصين سنة ١٩٨١



وإنه #ميشال_عون أمّن له الغطاء المناسب كي لا يُحاسب وبالتالي تربطه به "علاقة وجدانيّة"



فعلاً الرجل المناسب في المكان المناسب

وزير #تكنوقراط في حكومة #حزب_الله

و مجرمين ببعض pic.twitter.com/wH34jBpdHP — Mariam Majdoline Lahham | مريم مجدولين اللحام (@Majdolineblog) June 28, 2020

المصدر:النهار، وكالات