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مصر.. الكشف عن أسرار تذاع لأول مرة حول تهديد خيرت الشاطر للسيسي

أخبار العالم العربي

مصر.. الكشف عن أسرار تذاع لأول مرة حول تهديد خيرت الشاطر للسيسي
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السيسي وخيرت الشاطر
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كشف الإعلامي المصري، مصطفى بكري، لأول مرة عن تفاصيل حول تهديدات من القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

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وقال بكري خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار إن القيادي خيرت الشاطر، جلس مع وزير الدفاع في ذلك الوقت الفريق عبد الفتاح السيسي، وحذره من مساندة الجيش للشعب المصري في ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أن السفيرة الأمريكية، آن باترسون، قابلت القيادي الإخواني خيرت الشاطر قبل 30 يونيو، لتبدي له مخاوفها من قيام ثورة، فهدأ من روعها قائلا: "لا تقلقي، نحن نسيطر على الوضع تماما".

وأضاف بكري، أن السفيرة الأمريكية ذهبت إلى اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، لتحذره من تدخل الجيش في الشأن السياسي.

وتابع بكري: "اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض تحذيرها، وقال لها تحذيرك مرفوض، ويعد تدخلا في الشأن المصري".

المصدر: أخبار اليوم

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