الحوثيون يؤكدون استمرار العمليات في العمق السعودي وانشقاق قيادي بارز عن قوات مدعومة إماراتيا

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها مستمرة في تنفيذ "العمليات الاستراتيجية الهجومية واسعة النطاق" في العمق السعودي.

وشدد وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الموالية للحوثيين (التي تتخذ من صنعاء مقرا لها)، محمد ناصر العاطفي، في تصريح لوكالة "سبأ" أمس الثلاثاء على أن القوة الصاروخية والطيران المسير للجماعة "فرض معادلاته على واقع المواجهة وعكس ما يمتلكه اليمن من قدرات عسكرية قادرة على ردع العدوان واستهداف مواقعه الاستراتيجية والحيوية".

وأعرب العاطفي عن قناعته بأن هذه العمليات "ستضع حدا نهائيا لغطرسة العدو وعدوانه وحصاره وارتكابه للجرائم الوحشية بحق الشعب اليمني".

في غضون ذلك، أعلنت الجماعة الحوثية عن انشقاق العميد ركن عبد الملك خماش الأبيض، مدير العمليات الحربية لقوات المقاومة في الساحل المدعومة إماراتيا.

وذكرت "سبأ" أمس أن الأبيض عاد ألى صنعاء حيث استقبله "فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي" ضمن دفعة جديدة من المنشقين عن التحالف العربي.

وأكد عضو المكتب السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، على حسابه في "تويتر"، أن الأبيض "أعلن عن إعتذاره للوطن والانضمام لصفه لقتال المحتلين".

بحضور نائب رئيس لجنة المصالحة الوطنية الشيخ علي القيسي، و د. طارق الشامي رئيس الدائرة الاعلامية لحزب المؤتمر وعدد من أعضاء مجلس الشورى، تم استقبال العميد ركن عبد الملك الأبيض رئيس العمليات المتقدمة في جبهة الساحل الغربي، والذي أعلن عن إعتذاره للوطن والانضمام لصفه لقتال المحتلين. pic.twitter.com/lhkN6YzuR9 — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) June 30, 2020

المصدر: وكالات