مصر تعزز الشفافية بين الدولة والمواطن بافتتاح موقع جديد لرئاسة الجمهورية (فيديو)

افتتحت الرئاسة المصرية موقعا جديدا لها على الشبكة العنكبوتية، ليكون نافذة رسمية جديدة تعزز الشفافية وتمكن المواطنين داخل مصر وخارجها من معرفة كل ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة والدولة.

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وقالت الرئاسة في تعريف هذا الموقع، إنه يعبر عن حرص الدولة على التواصل الدائم مع الشعب بكافة فئاته، وأن الإعلان عن إطلاق موقع رئاسة الجمهورية يعتبر نافذة رسمية جديدة تمكن المواطنين داخل مصر وخارجها من الإطلاع على كل ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة والدولة بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية كنوع من الشفافية والمصداقية.

والمميز في الموقع الجديد أنه باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.

واستغرق إنجاز هذا الموقع ثمانية عشر شهرا لتجميع وتبويب وفهرسة المادة العلمية والإخبارية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة المصرية.

أما عن محتواه فهو مقسم لعدة أبواب أولها المواد أو المعلومات الأساسية للدولة المصرية، ثم باب عن معلومات خاصة بمؤسسة الرئاسة، تبدأ بمعلومات عن رئيس الجمهورية، ثم عن الرؤساء السابقين، والمتحدث الرسمي والأوسمة الرئاسية، ثم سجل كامل لحائزي الأوسمة المصرية من المصريين والأجانب، يلي هذا صندوق تحيا مصر ومتحف رئاسة الجمهورية.

ويتيح الموقع أيضا خاصية البث المباشر باللغات المختلفة لكل الفعاليات التي يحضرها الرئيس المصري.

المصدر: "اليوم السابع"