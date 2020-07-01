نقابة الأطباء المصرية تطالب بالإفراج عن أحد أعضائها

خاطبت النقابة العامة للأطباء المصريين، اليوم الأربعاء، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بخصوص اعتقال الدكتور محمد معتز مندور الفوال - عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية.

وأوضحت النقابة بأنه قد تم إلقاء القبض على د.محمد الفوال على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، وذلك على خلفية الرد على تصريحات لرئيس الوزراء التى أثارت جموع الأطباء، علما بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 الصادرة بالقرار رقم 235 لسنة 1974 قد نصت في المادة رقم 62 الفقرة (ب) على أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي.

وأكدت النقابة أنه قد سبق للنقابة مخاطبة سيادة النائب العام بخصوص وقائع إلقاء القبض على بعض الأطباء عقب نشرهم لآراء شخصية تتعلق بجائحة كورونا على صفحات التواصل الاجتماعي، مما يتسبب في حالة قلق واسع بين أوساط الأطباء الذين يقدمون المصابين والشهداء يومياً أثناء مكافحتهم للوباء دفاعا عن سلامة الوطن .

وفي نهاية البيان طالبت النقابة من النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الزميل المعتقل، لحين انتهاء التحقيقات معه.

المصدرRT