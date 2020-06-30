العراق.. إعلان تأسيس تحالف سياسي جديد بزعامة عمار الحكيم

أعلن زعيم تيار الحكمة في العراق، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس تحالف سياسي جديد يهدف إلى "دعم الدولة" وفقا لتعبيره.

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وقال الحكيم في بيان التأسيس: "نجتمع اليوم في ظل تحديات كبيرة وخطيرة تمر بها بلادنا مع تمدد جائحة كورونا، التي عصفت بالعالم كله وكان العراق رقعة لاتساعها وانتشارها وارتفاع عدد وفياتها والمصابين بها فنسأل الله الصحة والسلامة لأبناء شعبنا وللبشرية جمعاء والشفاء العاجل للمصابين والرحمة والغفران للمتوفين والصبر والسلوان لذويهم".

RT

RT

وأضاف أن "مواجهة هذه التحديات وتلبية مطالب شعبنا وشبابنا تتطلب خطوات جادة وسريعة على جميع المستويات، سياسيا واقتصاديا ونيابيا وحكوميا"، معلنا عن "تشكيل تحالف سياسي برلماني جماهيري كبير ينطلق من الدولة ويتحرك في فضائها".

وأشار الحكيم إلى أن التحالف الجديد مشكّل "من عدد من القوى السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة"، وأن أعضاءه أرادوا أن يسمى "تحالف عراقيون"، تعبيرا عن "مواكبة مخلصة للتحولات المتلاحقة الحاصلة في البلاد، متخذا من الاعتدال والوسطية ودعم المشروع الوطني والخطاب الوحدوي أساسا متينا لتمثيل قوى الدولة بشكل واضح وعادل".

المصدر: RT