مصر.. حملة واسعة للرقابة الإدارية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الثلاثاء، عن نتائج حملة شنتها في 9 محافظات مصرية ضمن جهودها الرامية إلى مكافحة الغش التجاري والتأكد من وصول الدعم الحكومي لمستحقيه.

وأشار بيان صدر عن الهيئة إلى أن الحملة تم شنها بالتنسيق مع محافظات الشرقية، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، ودمياط، والبحر الأحمر، والأقصر، والإسماعيلية، والجيزة، وكذلك بمشاركة مسؤولي مديرية الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة، وفقا للبيان، عن ضبط حوالي 550 ألف كمامة وقفاز طبي غير مطابقة للمواصفات القياسية الطبية، و39 ألف عبوة أدوية خاصة بوزارة الصحة غير مصرح ببيعها أو تداولها، بالإضافة إلى أدوية مخدرة ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط 12 ألف علبة سجائر ما بين مخزنة ومغشوشة، وحوالي 4 أطنان دقيق مُدعم مُعد للإتجار والبيع بالسوق السوداء، و3100 لتر زيت سيارات مجهول مصدر الصنع، وغير مستوف للمواصفات و1500 عبوة مياه غير مطابقة للمواصفات الصحية.

وأسفر المرور على بعض المخابز بضبط مخبز يقوم صاحبه بتجميع بطاقات التموين الخاصة بمستحقي الدعم وبحوزته 334 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين للاستيلاء على الدقيق المُدعم، بالإضافة إلى مخبزين مخالفين ‏لاشتراطات التشغيل.

وضبطت الحملة أيضا 10 منشآت تزاول نشاطها دون الحصول على تراخيص التشغيل اللازمة ومنها 4 مصانع لتصنيع الأغذية والمستحضرات الطبية والكمامات، و5 معامل للتحاليل الطبية، ومركز للتخسيس.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات المضبوطة والتحفظ على المضبوطات، والتنسيق مع النيابات العامة المختصة بالمحافظات لاتخاذ ما يلزم بشأن مرتكبها.

وناشدت الهيئة أصحاب منافذ بيع الأدوية ومستلزمات الوقاية الطبية، وتجار بيع السلع، الالتزام بشراء المنتجات الأصلية ذات المواصفات القياسية المعتمدة المصرح ببيعها، وعدم تخزين المنتجات وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكسب سريع على حساب المصلحة العامة، تجنبا لوضع أنفسهم تحت طائلة القانون من جراء بيع منتجات مغشوشة تؤثر على صحة وحياة المواطنين.

ناصر حاتم

المصدر: RT