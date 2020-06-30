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الحكومة العراقية: الشخص المطلوب في عملية احتجاز عناصر "كتائب حزب الله" ما زال معتقلا

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الحكومة العراقية: الشخص المطلوب في عملية احتجاز عناصر
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أحمد ملا طلال، المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة العراقية
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أكدت رئاسة الوزراء العراقية الإفراج عن 13 شخصا من عناصر "كتائب حزب الله" الذين ألقي القبض عليهم ليلة الجمعة الماضية، فيما أشارت إلى أن الشخص المطلوب ما زال في عهدة القضاء.

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وقال أحمد ملا طلال، المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء: "وردت خلال الأسبوع الماضي معلومات استخباراتية عن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دولية"، مبينا أن "الشخص المطلوب في عملية اعتقال عناصر كتائب حزب الله سلم للقضاء والقضاء هو من سيتخذ الإجراءات المناسبة بحقه".

وأضاف أن "مسؤولية الحكومة فرض هيبة الدولة، وليس لرئيس الحكومة أي تدخل بالأوامر القضائية".

وأشار طلال إلى "وجود إجراءات قريبة وحازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية"، مشيرا إلى أن "غالبية إيرادات المنافذ كانت تذهب لجيوب الفاسدين".

المصدر: RT

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