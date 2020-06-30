مصر.. إخلاء سبيل 5 من مشجعي "الأهلي" في قضية إحياء "ألتراس أهلاوي"

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 5 من مشجعي النادي الأهلي، المتهمين في قضية إعادة إحياء رابطة "ألتراس أهلاوي".

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وجاء قرار النيابة بإخلاء سبيل محمد خالد البيومي، ومحمد محمود عبد الكريم، وربيع عبد الجليل، وعبد الله أحمد رمضان، وعبد الله محمد أحمد عبد الباري، بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة بإعادة إحياء رابطة "ألتراس أهلاوي".

وألقي القبض على عدد من المتهمين في ذات القضية، في أوقات مختلفة على مدار الأشهر الماضية، حيث بدأ التحقيق في القضية العام الماضي.

وتوجد قضية أخرى قيد التحقيق بالنيابة، تتعلق بإعادة إحياء مجموعة "وايت نايتس"، متهم فيها عدد من مشجعي نادي الزمالك.

وسبق أن قررت النيابة في الفترة الماضية، إخلاء سبيل عدد من المتهمين في القضيتين، بضمان محل إقامتهم بعد عدة أشهر قضوها في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

ناصر حاتم

المصر: RT