اتحاد "بنوك مصر" ينفي مشاركة بنوك مصرية في تمويل "سد النهضة" الإثيوبي

أصدر اتحاد "بنوك مصر" بيانا، اليوم الثلاثاء، للرد على ما تردد من أنباء في شبكات التواصل الاجتماعي حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل عملية بناء سد النهضة الإثيوبي.

إقرأ المزيد

وقال اتحاد بنوك مصر، في بيان رسمي له اليوم، إن ما يثار حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي لا أساس له من الصحة نهائيا.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن ما تم تداوله بشأن تمويل بنوك مصرية أو تعمل في السوق المحلية المصرية بتمويل سندات لبناء سد النهضة لا يمكن تصديقه وغير معقول، لافتا إلى أن تلك الشائعات سبق وأن روج لها مغرضون أكثر من مرة ونفاها البنك المركزي المصري في وقت سابق.

وأهاب اتحاد بنوك مصر بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات أو أخبار والحرص على التأكد من صحتها ودقتها من مصادرها الرسمية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية