بارزاني عن المباحثات مع بغداد: لن نتنازل عن حقوقنا المشروعة

قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، إن الإقليم لن يتنازل عن حقوقه المشروعة خلال المباحثات التي تجري مع الحكومة الاتحادية.

وذكر بيان لمكتب بارزاني، أنه "اجتمع بوفد المباحثات مع الحكومة الاتحادية، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام"، مبينا أن "نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، سلط في مستهل الاجتماع، الضوء على الزيارة التي أجراها وفد إقليم كردستان إلى بغداد الأسبوع الماضي، ونتائج المباحثات مع الحكومة الاتحادية والمقترحات المطروحة في سبيل حسم المشاكل العالقة بين الجانبين".

وأضاف، أن "بارزاني أكد بأنه سيواصل مباحثاته مع بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوقه ومستحقاته الدستورية".

وأشار بارزاني بحسب البيان، إلى أن "إقليم كردستان مصمم في الدفاع عن حقوقه المشروعة في إطار الدستور العراقي، ولن يتنازل عنها على الإطلاق".

المصدر: RT