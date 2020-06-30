أذربيجان ترسل 25 طناً من المساعدات الطبية إلى العراق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، وصول شحنة مساعدات طبية وقائية مقدمة من دولة أذربيجان.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "سفارتنا في باكو استحصلت موافقة الجانب الأذري على إرسال طائرة محملة بـ25 طن من المُساعَدات الطبية إلى العراق".

وأضافت أن "ذلك يأتي في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتفعيل لمبدأ التعاون الثنائي في مواجَهة الجائحة الفايروسية".

وبحسب البيان، أشاد القائم بالأعمال المؤقت مكي المعموريّ بالموقف الأذري الداعم للعراق، وأكد أهمية التعاون في مجال الصحة والمجالات الأخرى بما يُحقق التطلعات المشتركة لشعبي البلدين ضمن تكاتف الجهود المشتركة في العالم أجمع للتصدّي للجائحة الفايروسية.

وتتضمن المُستلزمات الطبية محاقن، وكمامات، ومعقمات، وبدلات وقاية، وكحول طبية.

RT

RT

RT

المصدر: RT