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مع حظر التجوال.. المتاجرة بالمخدرات ترتفع في مدينة السُليمانية العراقية

أخبار العالم العربي

مع حظر التجوال.. المتاجرة بالمخدرات ترتفع في مدينة السُليمانية العراقية
Reuters
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قالت مديرية الأمن في محافظة السليمانية باقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، إنها رصدت ارتفاعاً في معدلات المتاجرة بالمواد المخدرة خلال فترة الحظر بسبب فيروس كورونا.

وقال مدير قسم المخدرات في المديرية، العميد جلال مينا، خلال مؤتمر صحفي: "مع بدء فرض حظر التجوال والحجر الصحي المناطقي وملازمة الناس لمنازلهم، عمل المتاجرون بالمخدرات على ترويج ما لديهم، إلا اننا كنا لهم بالمرصاد وأفشلنا محاولاتهم".

ودعا مينا "حكومة إقليم كردستان إلى دعم الاجهزة التي تكافح المخدرات وزيادة مخصصاتها المالية".

وتابع: " للاسف حاليا ازدادت المتاجرة بالمخدرات عما كانت عليه سابقا".

وأشار إلى أن "الدول المجاورة للاقليم فرضت حصارا مشددا على الجهات التي تتاجر بالمخدرات، وهناك أناس يتبادر إلى ذهنهم انعاش المتاجرة بها هنا، وقد ضبطنا موادا مخدرة تصنّع بمعامل مختصة، وتفوق قدرة الاشخاص العاديين".

المصدر: RT

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