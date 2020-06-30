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نفي ونفي مضاد للقاء السري المسرب من خيمة القذافي

أخبار العالم العربي

نفي ونفي مضاد للقاء السري المسرب من خيمة القذافي
Reuters
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نشر خالد الهيل، الذي يوصف بأنه معارض قطري، تسجيلا صوتيا جديدا، قال إنه ينسف نفي النائب السابق في مجلس الامة الكويتي فايز البغيلي، واقعة التقائه بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وعقب تداول تسريب صوتي أول "مزعوم"  للقاء جمع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والنائبين الكويتيين السابقين، مبارك الدويلة وفايز البغيلي، أصدر الأخير بيانا نفى فيه حضوره للقاء المسرب المذكور، مشيرا إلى أنه "بخصوص ما دار من حديث حول الشريط المسرَّب بين القذافي ومبارك الدويلة ننبه الجميع بأني لم أحضر هذا الاجتماع، ولا تربطني به علاقة، وإنما كانت زيارتي للقذافي بصحبة مبارك الدويلة في لقاء آخر".

يذكر أن النائب الكويتي مبارك الدويلة لم ينف التسجيل المسموع المسرب، لكنه دفع برواية نفاها الديوان الأميري الكويتي جملة وتفصيلا، واعتبرت افتراء على المقام الأميري السامي.

وكان  الدويلة غرّد قائلا إن ما جرى في اللقاء المذكور مع القذافي "نقلت تفاصيله في حينها للشيخ صباح (أمير البلاد) الذي طلب مني ابلاغ الملك سلمان به، وتم ذلك في نفس اليوم".

ولاحقا، أعلن أن أمن الدولة الكويتي استدعى النائب السابق، مبارك الدويلة، على خلفية روايته التي نُفيت رسميا.

ويبدو أن اللقاءات والأحاديث السرية المسربة من "خيمة القذافي"، ستعود  بعواقب وخيمة على أصحابها الذين وجدوا أنفسهم فجأة في موقف لا يحسدون عليه.

المصدر: تويتر +  RT

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