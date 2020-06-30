نفي ونفي مضاد للقاء السري المسرب من خيمة القذافي

نشر خالد الهيل، الذي يوصف بأنه معارض قطري، تسجيلا صوتيا جديدا، قال إنه ينسف نفي النائب السابق في مجلس الامة الكويتي فايز البغيلي، واقعة التقائه بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وعقب تداول تسريب صوتي أول "مزعوم" للقاء جمع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والنائبين الكويتيين السابقين، مبارك الدويلة وفايز البغيلي، أصدر الأخير بيانا نفى فيه حضوره للقاء المسرب المذكور، مشيرا إلى أنه "بخصوص ما دار من حديث حول الشريط المسرَّب بين القذافي ومبارك الدويلة ننبه الجميع بأني لم أحضر هذا الاجتماع، ولا تربطني به علاقة، وإنما كانت زيارتي للقذافي بصحبة مبارك الدويلة في لقاء آخر".

تسريب حصري ٢



في هذا التسريب انسف بيان فايز حامد البغيلي بانه لم يكن متواجد في لقاء تآمرهم مع القذافي ولزقها في لحية الكاذب #مبارك_الدويلة انا اخاصم ولا افجر في خصومتي!



مدري ليش يكذبون !



القذافي يقلل من ال سعود ومبارك يعززله والبغيلي طينها: باطنهم ماهو طيب!



و #ماخفي_اعظمpic.twitter.com/acPQbiXeLJ — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) June 30, 2020

يذكر أن النائب الكويتي مبارك الدويلة لم ينف التسجيل المسموع المسرب، لكنه دفع برواية نفاها الديوان الأميري الكويتي جملة وتفصيلا، واعتبرت افتراء على المقام الأميري السامي.

وكان الدويلة غرّد قائلا إن ما جرى في اللقاء المذكور مع القذافي "نقلت تفاصيله في حينها للشيخ صباح (أمير البلاد) الذي طلب مني ابلاغ الملك سلمان به، وتم ذلك في نفس اليوم".

#فايز_البغيلي ردا على ما قاله #مبارك_الدويلة : حضوري لقاء معمر القذافى كان بهدف حل مشكلة " الرشايدة " مع الحكومة السودانية ، ولا علاقة لي بالاجتماع الذي تم تسريبه فلست عضوا في جماعة الإخوان وأكن كل احترام لبلدي وأميري وللسعودية بلدي الثاني#تسجيلات_خيمة_القذافيpic.twitter.com/FuMfujOnPR — سعود الركيبي (@saoud_alrukaibi) June 29, 2020

ولاحقا، أعلن أن أمن الدولة الكويتي استدعى النائب السابق، مبارك الدويلة، على خلفية روايته التي نُفيت رسميا.

ويبدو أن اللقاءات والأحاديث السرية المسربة من "خيمة القذافي"، ستعود بعواقب وخيمة على أصحابها الذين وجدوا أنفسهم فجأة في موقف لا يحسدون عليه.

المصدر: تويتر + RT