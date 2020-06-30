الأردن: تم منح أكثر من 190 ألف تصريح عمل للاجئين سوريين

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن احتياجات اللاجئين السوريين أصبحت أكثر إلحاحا، بعد مرور 10 سنوات على الأزمة، وبالأخص مع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف، خلال كلمة الأردن في مؤتمر بروكسل - 4 حول مستقبل سوريا والمنطقة، أن الأردن فتح مدارسه لأكثر من 133 ألف طالب سوري، وتم منح أكثر من 190 ألف تصريح عمل للاجئين سوريين.

وأكد الصفدي على جهود الأردن في التصدي لفيروس كورونا المستجد منذ انتشاره في مارس الماضي، لافتا إلى أنه "لم تسجل أي إصابة بالفيروس بين اللاجئين السوريين في المخيمات".

ولفت إلى أن 41 ألف لاجئ سوري فقط عادوا إلى بلادهم منذ أكتوبر 2018، موضحا أنه منذ بدء كورونا لم يستطع أحد العودة من اللاجئين السوريين.

وعن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، قال الصفدي إنه تم تمويل 50% فقط من الخطة في العام الماضي، مشيرا إلى أن "الأردن أطلق العام الحالي خطة استجابة لمدة 3 سنوات بقيمة 6.6 مليار دولار".

وأضاف أن "الحل النهائي لأزمة اللاجئين السوريين هو العودة الطوعية إلى بلادهم"، داعيا إلى التوصل إلى "حل سياسي يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويعيد استقرارها وأمنها ويخلق الظروف المواتية للعودة الطوعية للاجئين".

المصدر: وكالات