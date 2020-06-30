تجمع المهنيين السودانيين يعلن مطالبه مع انطلاق "المظاهرة المليونية" التي دعا إليها

بالتزامن مع انطلاق المظاهرات في السودان، اليوم الثلاثاء، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي قاد الحراك ضد الرئيس المعزول عمر البشير، عن جملة من المطالب.

RT

وأفاد مراسلنا في السودان بأن المظاهرات خرجت في ولايات السودان وبعض أحياء الخرطوم قبل الموعد المحدد لها.

بالتزامن مع ذلك أصدر ""تجمع المهنيين السودانيين"، الذي دعا في وقت سابق إلى تنظيم مظاهرات مليونية، عن جملة من المطالب، أهمها "تصحيح مسار الفترة الانتقالية وفرض إرادتها في التحقيق العاجل لمطلوبات ثورتها واستحقاقاتها".

كذلك دعا في البيان إلى "إصلاح المنظومة العدلية وتصفية تمكين عناصر النظام البائد في القضاء والنيابة، وتقديم رموز النظام البائد ومرتكبي كل الجرائم منذ 30 يونيو 1989 وحتى اليوم لمحاكمات عادلة وعلنية بشكل عاجل ودون تأجيل".

كما أكد البيان على أهمية "استكمال هياكل السلطة الانتقالية المدنية بتكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين".

وطالب كذلك بالإصلاح الاقتصادي "بالقطع الكامل مع سياسات النظام البائد التي أفقرت الشعب، وتبني سياسات تدعم الإنتاج والمنتجين".

وشدد على "هيكلة المؤسسة العسكرية وبناء جيش وطني قومي واحد تحت إشراف كامل من مجلس الوزراء المدني".

المصدر: RT