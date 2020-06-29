العراق.. إطلاق سراح عناصر "كتائب حزب الله" (صور)

أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم الاثنين، إطلاق سراح عناصر "كتائب حزب ألله" الذين اعتقلتهم قوات جهاز مكافحة الإرهاب قبل أيام.

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وقالت المصادر لـ RT إن "العناصر الذين اعتقلوا ليلة الجمعة الماضية أطلق سراحهم اليوم".

RT

RT

واعتقلت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، ليلة الجمعة، 13 عنصرا من "كتائب حزب الله"، على خلفية الهجمات الصاروخية التي شنت في أوقات سابقة على "المنطقة الخضراء" ومعسكرات، بالإضافة إلى السفارة الأمريكية في بغداد.

المصدر: RT