مصر.. حريق محدود في المكتبة المركزية بجامعة الإسكندرية

نشب حريق محدود في المكتبة المركزية التابعة لجامعة الإسكندرية في مصر، بسبب تماس كهربائي فى وصلات غرفة الكهرباء.

وأوضح اللواء مصطفى سلطان، المشرف العام على قطاع الأمن الجامعي بالجامعة، أن الحريق تمت السيطرة عليه بالتعاون مع قوات الدفاع المدني والحريق بالإسكندرية.

وأشار إلى أنه حدثت تلفيات بسيطة جار حصرها، ولم تحدث أي خسائر بالكتب أو المخطوطات الموجودة بالمكتبة.

وكان حريق هائل نشب صباح اليوم بمستشفى خاص بالإسكندرية أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

ناصر حاتم

المصدر: RT