السفيرة الأمريكية لدى لبنان: طوينا صفحة قرار حظر المقابلات الإعلامية

قالت السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، إنه تم طي صفحة الضجة التي أثارها حكم قضائي لبناني بمنع وسائل الإعلام من إجراء مقابلات معها إثر تصريحات انتقدت فيها "حزب الله".

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وعقب استدعاء وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية شيا إلى مقر الوزارة يوم الاثنين، صرحت السفيرة: "لقد طوينا الصفحة على القرار المؤسف الذي أرى فيه صرفا للأنظار وذلك حتى يمكننا جميعا التركيز على الأزمة الحقيقية المتمثلة بتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان".

وأفادت الوزارة في بيان بأن وزير الخارجية ناصيف حتي "شدد خلال اللقاء على حرية الإعلام وحق التعبير اللذين هما حقان مقدسان".

وأكد الوزير والسفيرة "على أهمية التعاون بين الحكومتين في المجالات كافة وذلك دعما للبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها".

وكان قاض من مدينة صور الجنوبية اعتبر يوم السبت، أن تصريحات دوروثي شيا "تثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية".

وحظر القاضي على أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية إجراء مقابلة معها مع إقرار عقوبة "وقف الوسيلة الإعلامية لمدة سنة في حال عدم التقيد بهذا الأمر وإلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار غرامة".

المصدر: رويترز