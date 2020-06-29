طهران ترد على تصريحات السفيرة الأمريكية في لبنان: بهدلت نفسها

علقت السفارة الإيرانية في لبنان على تصريحات السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، التي أشارت فيها إلى إيران، واعتبرت السفارة أنه لا يحق لشيا أن تنال من بلد آخر.

وجاء في بيان السفارة الإيرانية في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر": "كلّما ثرثرت أكثر، كلما بهدلت نفسها وبلادها أكثر. وهي لا يحق لها أن تنال من بلد آخر، من خلال الأراجيف التي تختلقها".

إقرأ المزيد

وقالت السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، التي مُنعت مؤخرا من مقابلة وسائل الإعلام في لبنان بموجب حكم قاضي، في مقابلة مع شبكة الحدث السعودية أمس (الأحد) إن "فرض القيود على الإعلام يحدث في إيران لا في بلد مثل لبنان".

المصدر: RT