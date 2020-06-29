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الإمارات.. تحديد موعد عودة موظفي الحكومة للعمل

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الإمارات.. تحديد موعد عودة موظفي الحكومة للعمل
Reuters
دبي
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أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، عن عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100%، اعتبارا من 5 يوليو القادم.

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وقالت الهيئة في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، إن القرار يتضمن: "إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل المصابين بالأمراض المزمنة بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة".

وشدد القرار على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق "الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية"، والتعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، مع التأكيد على التباعد الجسدي والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة، بما يضمن سلامة الموظفين.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية

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