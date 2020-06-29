الإمارات.. تحديد موعد عودة موظفي الحكومة للعمل

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، عن عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100%، اعتبارا من 5 يوليو القادم.

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وقالت الهيئة في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، إن القرار يتضمن: "إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل المصابين بالأمراض المزمنة بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة".

وشدد القرار على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق "الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية"، والتعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، مع التأكيد على التباعد الجسدي والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة، بما يضمن سلامة الموظفين.

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية: عودة موظفي #الحكومة_الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100% اعتباراً من 5 #يوليو، وإلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للموظفين، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة pic.twitter.com/BV98jXznhk — FAHR (@FAHR_UAE) June 29, 2020

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية