السيسي: "مفيش مسؤول من 2002 قادر يحل كل المشاكل دي"

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بشكل غير مباشر عن الحكومة المصرية في عهد الرئيس الرئيس الراحل حسني مبارك منذ 18 سنة، وعدم قدرتها على حل العديد من المشاكل.

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وأضاف السيسي خلال افتتاح أحد المشروعات القومية: "أنا باقول هو مفيش حد من 2002 مع كل تقديري للمسؤولين، ومش بقصد اللي في موقعي، اللي في موقعي مش بيعرف كل شيء، أنا مش بأعمل إسقاط على حد، لكن المسؤول اللي في المحافظة أو في النقل، يحاول يحل المشاكل دي".

وتابع الرئيس المصري: "الحنو اللي أنا أقصده، إن أنا أحاول أحل المشكلة وأسهل حياتك، الحنية للشعوب والدول أنك تنظر إلى المشاكل وتشوف ده يتحل ازاي".

وأكد الرئيس المصري أن "أي تعد موجود يتزال فورا، لن نعود إلى ما كنا عليه من فوضى، الموضوع ده انتهى، الفوضى إنك تعمل اللي انت عاوزه، وده غير مقبول دي بلدنا كلنا".

وأوضح السيسي أن "كل قطاعات الدولة اشتغلنا فيها، مش في الطرق فقط، عملنا بنفس المستوى ده في قطاع الطاقة، وأنفقنا 650 مليار جنيه عشان نوصله إلى مستوى جودة يليق بالمصريين، ونفس الكلام في المشروعات الزراعية وكل القطاعات".

يذكر أن الفترة التي يتحدث عنها السيسي عام 2002، هي فترة حكم الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

المصدر: وكالات