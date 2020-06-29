لليوم الثالث.. قطر تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ نحو شهرين

لليوم الثالث على التوالي، سجلت السلطات الصحية القطرية أدنى ارتفاع في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ ثمانية أسابيع.

وأكدت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، رصد 693 إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 750 إصابة أمس الأحد و879 إصابة السبت)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ الرابع من مايو عندما تم تسجيل 640 إصابة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/1C8NxTGT4v — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) June 29, 2020

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة 95106، منها 14823 حالة نشطة، بما فيها 203 مرضى في العناية المركزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة في قطر خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع ثلاث حالات وفاة جديدة، وبلغت 113 حالة وفاة.

وتماثل 1468 مريضا للشفاء من كورونا في البلاد منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 80170 شخصا.

المصدر: RT