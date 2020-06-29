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إنزال جوي للتحالف الدولي يتزامن مع مداهمات في ريف دير الزور الشرقي

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إنزال جوي للتحالف الدولي يتزامن مع مداهمات في ريف دير الزور الشرقي
أرشيف
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تناقلت مواقع إعلامية سورية محلية أنباء عن قيام التحالف الدولي بعملية إنزال جوي أمس الأحد في بلدة الشحيل في ريف دير الزور وتنفيذ عمليات مداهمة فيها.

وأفاد ناشطون بأن طائرات تابعة للتحالف الدولي حلقت بشكل مكثف، على ارتفاعات منخفضة، في المنطقة ثم قامت بإنزال جوي لعناصرها تزامن مع مداهمات بالتعاون مع عناصر "قسد" وقامت باعتقال بعض من أبناء بلدة الشحيل.

من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر مطلعة، أن تحليقا مكثفا لطائرات التحالف الدولي في أجواء ريف دير الزور الشرقي، تزامن مع تنفيذ عملية إنزال جوي ومداهمات.

المصدر: وكالات

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