إنزال جوي للتحالف الدولي يتزامن مع مداهمات في ريف دير الزور الشرقي

تناقلت مواقع إعلامية سورية محلية أنباء عن قيام التحالف الدولي بعملية إنزال جوي أمس الأحد في بلدة الشحيل في ريف دير الزور وتنفيذ عمليات مداهمة فيها.

وأفاد ناشطون بأن طائرات تابعة للتحالف الدولي حلقت بشكل مكثف، على ارتفاعات منخفضة، في المنطقة ثم قامت بإنزال جوي لعناصرها تزامن مع مداهمات بالتعاون مع عناصر "قسد" وقامت باعتقال بعض من أبناء بلدة الشحيل.

من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر مطلعة، أن تحليقا مكثفا لطائرات التحالف الدولي في أجواء ريف دير الزور الشرقي، تزامن مع تنفيذ عملية إنزال جوي ومداهمات.

#USA#SDF

قوات التحالف الدولي بالتعاون مع مليشيات "قسد" تنفذ عملية إنزال جوي بريف دير الزور الشرقي ليلة البارحة أسفرت عن اعتقال عدد من أبناء "الشواح" دون معرفة الأسباب. — Adam Abdullah آدم عبدالله (@Adamabdullh4) June 29, 2020

#ديرالزور رتل لقسد يدخل بلدة الشحيل وسط تحليق للطيران الحربي والمروحي في الاجواء واعتقال عدد من ابناء البلدة قبل قليل — Mhmad Alsamee (@shami_mhmad) June 28, 2020

#ديرالزور رتل لقسد يدخل بلدة الشحيل وسط تحليق للطيران الحربي والمروحي في الاجواء واعتقال عدد من ابناء البلدة قبل قليل — Mhmad Alsamee (@shami_mhmad) June 28, 2020

المصدر: وكالات