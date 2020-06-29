العراق يسوق أكثر من 4 ملايين طن من الحنطة المحلية

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسويقها أربعة ملايين وخمسة آلاف طن من الحنطة المحلية.

وقال الوزير علاء الجبوري في بيان صحفي، إن "الكميات المسوقة توزعت (3.620.153) طن حنطة ناعمة درجة أولى، و( 346.107) طن حنطة ناعمة درجة ثانية، بالإضافة الى ( 39.645) طن حنطة درجة ثالثة".

وأضاف، أن "مجاهدي الشركة العامة للتجارة يواصلون عملهم وبصورة استثنائية في ظرف استثنائي امتزج ما بين انتشار فيروس كورونا وتصاعد درجات الحرارة".

المصدر: RT