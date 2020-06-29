سوريا .. مجلس الدولة يحذر من صفحة مزورة تنتحل صفة قضائية وتنشر ملفات فساد

حذر مجلس الدولة في سوريا من صفحة مزورة على الفيسبوك قال إن صاحبها ينتحل صفة قضائية سورية ويدعي محاربة الفساد.

وقال المجلس في صفحته في الفيسبوك إن من يدير الحساب "يدعي بأنه قاض ويضع شعار مجلس الدولة، ويحارب الفساد ويقوم بخدمة المواطنين".

وأضاف المجلس المتخصص بالقضاء الإداري وفض المنازعات الناشئة بين مؤسسات الدولة والأفراد، أن "الحقيقة مغايرة لذلك تماما، فهم أشخاص يمتهنون الاحتيال ويسيؤون للقضاء والقضاة، ويستهدفون الجهات الرسمية بالتشهير واختلاق الأكاذيب والترويج على أنها ملفات فساد يحاربونها"

ونفى مجلس الدولة وجود قاض يعمل لديه باسم "عرين الخطيب"، داعيا للحذر من "التعامل مع هؤلاء الأشخاص".

وكانت وزارة الصحة أصدرت أمس توضيحا مشابها حذرت فيه من صفحة مزورة تحمل اسم صفحتها ذاته: "وزارة الصحة - المكتب الإعلامي" ودعت إلى عدم المساهمة في "الترويج للأخبار والصفحات غير الموثوقة".

وتفتقر معظم الصفحات الرسمية السورية إلى علامات التحقق الزرقاء التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي وتؤكد عائدية الصفحة، وتضمن عدم تزوير أو انتحال اسمها.

المصدر: RT