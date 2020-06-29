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الكويت تستعد لتسريح الوافدين العاملين بالحكومة

أخبار العالم العربي

الكويت تستعد لتسريح الوافدين العاملين بالحكومة
Reuters
صورة أرشيفية
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تستعد الكويت لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها، خلال عامين.

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وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الاثنين، إن أمام ديوان الخدمة المدنية الكويتي سنتين فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في 2017، بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في كثير من الوظائف والتخصصات، باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تم تنفيذ النسب الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين.

وجار تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة، لتكون هناك سنتان فقط لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها.

الكويت تستعد لتسريح الوافدين العاملين بالحكومة

وكشفت المصادر عن أن 9 مجموعات وظيفية على الأقل تم فيها خلال سنتين، تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين، بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار وهي 5 سنوات.

وأوضحت أنه بالنسبة لوظائف الأطباء والممرضين فتم استثناؤهم من تطبيق آلية سياسة الإحلال.

المصدر: صحيفة الأنباء

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