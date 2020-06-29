الكشف عن تحركات دولية لاستئناف تصدير النفط الليبي

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن بيان للمتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن محادثات دولية تجري منذ يناير الماضي لإنهاء الحصار المضروب على تصدير النفط الليبي.

وورد في نباء الوكالة أن منع تصدير النفط تقف وراءه "قوات متمركزة في شرق البلاد" في إشارة إلى قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأوضح المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن المفاوضات "تضم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودولا بالمنطقة".

المصدر: رويترز