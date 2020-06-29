الجمارك اللبنانية تعلق على مقدار الأموال المسموح إدخالها للبلاد

علقت ​المديرية العامة للجمارك​ اللبنانية على أنباء متداولة حول إجراءات جديدة تخص كمية الأموال النقدية التي يسمح بإدخالها عبر ​المطار​ والمرافئ الحدودية الأخرى.

وأوضحت ​المديرية العامة للجمارك​ في بيان، اليوم الإثنين، إنه "تتداول بعض مواقع التواصل الإجتماعي معلومات غير صحيحة عن إشكالات حصلت مع مسافرين قادمين إلى لبنان يحملون معهم أموالا نقدية.. ليس هناك من قيود على إدخال الأموال النقدية عبر ​المطار​ والمرافئ الحدودية الأخرى، إلا أنه يقتضي التصريح عن المبلغ المدخل الذي تفوق قيمته 15 ألف ​دولار​ أمريكي، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى".

وأكدت أن إجراءات التصريح لا تستغرق سوى بضع دقائق، وغير خاضعة لأي رسم أو ضريبة أو تأمين أو اقتطاع.

وأعلنت أنها تتفهم ازدياد إدخال مبالغ نقدية مع المسافرين بالنظر للظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها الوطن.

ودعت المديرية المسافرين إلى مراجعة مكتب الجمارك في المطار في حال حدوث أي إشكال بهذا الخصوص.

هذا وفتح مطار بيروت الدولي، يوم الأربعاء الماضي، للطائرات الخاصة، وستبدأ الرحلات التجارية يوم الأربعاء المقبل في بداية شهر يوليو المقبل بنسبة 10% فقط من حركة الطيران السابقة، وسيقتصر عدد الرحلات اليومية على نحو 20 رحلة.

المصدر: وكالات





