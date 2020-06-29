مصرع 7 مصابين بفيروس كورونا بحريق اندلع بمستشفى خاص في الاسكندرية

أسفر حريق اندلع، صباح اليوم الاثنين، بمستشفى خاص شرقي الإسكندرية عن مقتل 7 أشخاص مصابين بفيروس كورونا.

وقال قسم شرطة حي المتنزه، أين يقع المستشفى، إنه تلقى إخطارا بنشوب حريق داخل مستشفى خاص، وتبين أن الحريق اندلع في مكان عزل مصابي فيروس كورونا، ما نتج عنه مصرع 7 مرضى وهم 6 رجال وسيدة لاختناقهم من الدخان.

وأوضحت مصادر أمنية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في جهاز تكييف بالمكان المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا، وأن التحقيقات لا تزال متواصلة لعرضها على النيابة.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية